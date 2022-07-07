В Джалал-Абаде в ДТП погиб прокурор Чаткальского района, 7 человек пострадали

В Джалал-Абадской области в дорожно-транспортном происшествии погиб прокурор Чаткальского района Бакирдин Жанузаков.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУОБДД, авария произошла утром 7 июля. Автомобиль марки «Тойота Альфард» под управлением М.Ш., 2000 года рождения, направлялся из Бишкека в Чаткальский район.

Машина с пассажирами выехала из города Бишкек 6 июля примерно в 16:00. В автомобиле находились 8 человек - шесть взрослых и двое детей.

Так, примерно в 7 утра 7 июля, выехав из села Чакмак-Суу Чаткальского района, водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.

Прокурор Бакирдин Жанузаков находился на переднем пассажирском сиденье. Он скончался на месте происшествия.

Пострадавшие:

водитель автомобиля М.Ш, 2000 года рождения, находится в тяжелом состоянии;

- М.М. (мужчина), 1957 года рождения, житель села Айгыр-Жар, находится в тяжелом состоянии;

- Д.Г. (женщина), 1970 года рождения, жительница города Бишкек, состояние среднее;

- Н.А. (женщина), 1962 года рождения, жительница города Бишкек, состояние среднее;

- С.Ж. (женщина), 1991 года рождения, жительница города Бишкек, состояние среднее.

Вместе с двумя детьми ехала в Чаткальский район на каникулы;

- Ж.Э. (мальчик), 2010 года рождения, житель города Бишкек

- Ж.Б. (мальчик), 2010 года рождения, житель города Бишкек.

В государственной администрации Чаткальского района сообщили, что авария произошла на участке автомобильной дороги Чаткал-Кара-Буура.



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