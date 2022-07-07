Картинка дня: очередной шарж от Нурбека Насыранбекова. В этот раз про женщину и мясо

В социальных сетях высказывание вызвало шквал критики.
Художник Нурбек Насыранбеков нарисовал иллюстрацию к новости о священнослужителе, рассуждающем о цене на мясо.
Напомним, имам Садыбакас Доолов в одной из своих проповедей связал подорожание мяса в Кыргызстане с длиной женских юбок. В социальных сетях высказывание вызвало шквал критики.
Иллюстратор нарисовал женщину у зеркала с длинным платьем и подписал: "Кыргызская женщина собирается на базар в поисках дешевого мяса".
URL: https://kaktus.media/463181
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