Уголовное дело по изнасилованной женщине в селе Арашан закрывали три раза.
Об этом на пресс-конференции сообщил адвокат кризисного центра "Сезим" Тилек Токтакунов.
По его словам, дело ведется с 2016 года.
"Обвиняемый в то время заболел инфекционным заболеванием. Дело закрывали три раза. В апреле текущего года снова возобновили. Следователь закрыл три раза это дело, он просто занимался отписками", - сказал он.
Напомним, в 2016 году жительница села Арашан Аламудунского района Чуйской области Г. С. рассказала, что ее изнасиловал 33-летний сосед - бывший оперуполномоченный Аламудунского РОВД.
По кейсам кризисного центра сейчас ведется десять уголовных дел по семейному насилию.
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