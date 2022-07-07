Кризисный центр "Сезим": Дело по изнасилованной пожилой женщине закрывали трижды

Уголовное дело по изнасилованной женщине в селе Арашан закрывали три раза.

Об этом на пресс-конференции сообщил адвокат кризисного центра "Сезим" Тилек Токтакунов.

По его словам, дело ведется с 2016 года.

"Обвиняемый в то время заболел инфекционным заболеванием. Дело закрывали три раза. В апреле текущего года снова возобновили. Следователь закрыл три раза это дело, он просто занимался отписками", - сказал он.

Напомним, в 2016 году жительница села Арашан Аламудунского района Чуйской области Г. С. рассказала, что ее изнасиловал 33-летний сосед - бывший оперуполномоченный Аламудунского РОВД.

По кейсам кризисного центра сейчас ведется десять уголовных дел по семейному насилию.



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