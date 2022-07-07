На главного имама Свердловского района Бишкека Садыбакаса Доолова написали заявление в ГКНБ и Генпрокуратуру.
Об этом в Twitter сообщила активистка Умай Арыкова.
По ее словам, заявление написали из-за его проповеди, где он сравнивает женщин со скотом.
"Написали заявление в ГКНБ и ГП на имама Садыбакаса Доолова из-за его проповеди, где он сравнивает женщин со скотом, призывает контролировать одежду женщин, дискриминирует женщин и нарушает их права", - отмечает она.
Также она отмечает, что деяния Доолова нарушают статью "Равноправие человека" (ст. 189) УК КР.
На имама Садыбакаса Доолова написали заявление в ГКНБ
Напомним, Доолов в одной из своих проповедей заявил, что подорожание мяса связано с длиной женских платьев. Он говорил, что "мясо женщины дешевеет, когда никто из старших мужчин не делает замечания по поводу длины ее одежды".
"Когда мясо дорожает, знаете? Когда в регионе, где вы проживаете, мясо женщины (аялдардын эти) начало дешеветь.
Мясо женщины дешевеет, когда она ходит с открытым бедром, как будто это большой палец или рука", - сказал священнослужитель.
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