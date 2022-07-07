На имама Садыбакаса Доолова написали заявление в ГКНБ

На главного имама Свердловского района Бишкека Садыбакаса Доолова написали заявление в ГКНБ и Генпрокуратуру.

Об этом в Twitter сообщила активистка Умай Арыкова.

По ее словам, заявление написали из-за его проповеди, где он сравнивает женщин со скотом.

"Написали заявление в ГКНБ и ГП на имама Садыбакаса Доолова из-за его проповеди, где он сравнивает женщин со скотом, призывает контролировать одежду женщин, дискриминирует женщин и нарушает их права", - отмечает она.

Также она отмечает, что деяния Доолова нарушают статью "Равноправие человека" (ст. 189) УК КР.

На имама Садыбакаса Доолова написали заявление в ГКНБ



Напомним, Доолов в одной из своих проповедей заявил, что подорожание мяса связано с длиной женских платьев. Он говорил, что "мясо женщины дешевеет, когда никто из старших мужчин не делает замечания по поводу длины ее одежды".



"Когда мясо дорожает, знаете? Когда в регионе, где вы проживаете, мясо женщины (аялдардын эти) начало дешеветь.

Мясо женщины дешевеет, когда она ходит с открытым бедром, как будто это большой палец или рука", - сказал священнослужитель.





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