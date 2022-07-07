Президент был в больнице. Комментарий пресс-секретаря

Сегодня, 7 июля, президент Садыр Жапаров был на осмотре в спецбольнице Управделами президента.

Сегодня, 7 июля, президент Садыр Жапаров был на осмотре в спецбольнице Управделами президента.

Как сообщил Kaktus.media пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев, президент был на плановом осмотре.

"Это был плановый медицинский осмотр. Со здоровьем главы государства все хорошо", - заверил он.



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