"Сезим": Муж заставлял жену вернуться, угрожая убийством детей и суицидом

Ранее женщину избивал муж.
Муж угрозами вернул свою жену после жестокого избиения. Об этом на пресс-конференции сообщила адвокатесса кризисного центра "Сезим" Ракия Рахматова.
Ранее женщину избивал муж.
"Женщина решила уйти от мужа вместе с детьми. Но муж вывез ее и детей в горы и угрожал убить их и себя. Женщина вернулась к нему, но через 8 месяцев он ее жестоко избил", - рассказала адвокат.
Сейчас женщина находится в кризисном центре.
URL: https://kaktus.media/463198
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!