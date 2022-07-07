"Сезим": Муж заставлял жену вернуться, угрожая убийством детей и суицидом

Ранее женщину избивал муж.

Муж угрозами вернул свою жену после жестокого избиения. Об этом на пресс-конференции сообщила адвокатесса кризисного центра "Сезим" Ракия Рахматова.

Ранее женщину избивал муж.

"Женщина решила уйти от мужа вместе с детьми. Но муж вывез ее и детей в горы и угрожал убить их и себя. Женщина вернулась к нему, но через 8 месяцев он ее жестоко избил", - рассказала адвокат.

Сейчас женщина находится в кризисном центре.



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