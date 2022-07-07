Страны Организации тюркских государств решили создать инвестиционный фонд

В Стамбуле прошло очередное заседание по созданию инвестиционного фонда Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом сообщает Минэкономики.

Заседание состоялось в рамках реализации достигнутых договоренностей глав государств ОТГ.

Уставной капитал фонда составляет $350 миллионов, который равными долями будет сформирован государствами - членами ОТГ (Кыргызстан, Казахстан, Турция, Азербайджан, Узбекистан).

Целью создания инвестфонда является содействие экономическому развитию государств - членов ОТГ путем расширения внутрирегиональной торговли и поддержки экономического сотрудничества.

Делегацию Кыргызской Республики возглавляет заместитель министра экономики и коммерции Канат Абдрахманов.

По итогам проведенных заседаний стороны выработали и согласовали соответствующий проект соглашения, который будет направлен на проведение внутригосударственных процедур.

Источник - 24.kg