Страны Организации тюркских государств решили создать инвестиционный фонд

В Стамбуле прошло очередное заседание по созданию инвестиционного фонда Организации тюркских государств (ОТГ).
Об этом сообщает Минэкономики.
Заседание состоялось в рамках реализации достигнутых договоренностей глав государств ОТГ.
Уставной капитал фонда составляет $350 миллионов, который равными долями будет сформирован государствами - членами ОТГ (Кыргызстан, Казахстан, Турция, Азербайджан, Узбекистан).
Целью создания инвестфонда является содействие экономическому развитию государств - членов ОТГ путем расширения внутрирегиональной торговли и поддержки экономического сотрудничества.
Делегацию Кыргызской Республики возглавляет заместитель министра экономики и коммерции Канат Абдрахманов.
По итогам проведенных заседаний стороны выработали и согласовали соответствующий проект соглашения, который будет направлен на проведение внутригосударственных процедур.
Источник - 24.kg
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