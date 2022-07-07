В Сокулуке сожитель избивал жену четыре часа, она скончалась

В новом уголовном законодательстве есть пробелы, из-за которых насильники несут неполную ответственность.

Об этом на пресс-конференции сообщила адвокат кризисного центра «Сезим» Ракия Рахматова.

По ее словам, в прошлом году в Сокулукском районе до смерти была избита женщина. Сожитель четыре часа избивал ее ножкой от стула, а затем уснул. Утром он обнаружил труп.

«Женщине было всего 30 лет, она познакомилась с гражданским мужем в интернете за пять месяцев до смерти. Первая инстанция признала мужчину виновным в убийстве с особой жестокостью и приговорила к 15 годам лишения свободы. Позже Чуйский областной суд в приговоре переквалифицировал это обвинение на обычное убийство. В Верховном суде нам удалось добиться справедливости и все же признать мужчину виновным в убийстве с особой жестокостью», — сказала Ракия Рахматова.

Юрист добавила, что когда правозащитники обращаются по случаям семейного насилия в прокуратуру с просьбой о квалификации обвинения как истязание, надзорный орган отвечает, что для этого необходимо, чтобы над жертвой издевались два и более раза. Однако, по мнению адвоката, нет гарантии, что в третий раз жертва останется жива.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/239200/