Наркотики для детей. В Минздраве рассказали о работе с препаратом «Лирика»

Уточняется, что «Лирика» и все вспомогательные вещества, входящие в его состав, действительно не включены в список наркотических средств

В Кыргызстане «Лирика» (прегабалин) относится к противоэпилептическим препаратам и подлежит отпуску в аптеках строго по рецепту, где указано назначение лечащего врача. Об этом 24.kg сообщили в департаменте лекарственных средств и медицинских изделий.

Уточняется, что «Лирика» и все вспомогательные вещества, входящие в его состав, действительно не включены в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденных постановлением правительства от 9 ноября 2007 года, и, соответственно, не подлежат национальному контролю со стороны ведомства.

«В 2022-м в департамент поступили две жалобы на отпуск без рецепта препарата «Лирика» в аптеках. На место были направлены сотрудники фармацевтической инспекции. Во все аптечные организации республики направлены информационные письма о необходимости неукоснительного выполнения требований законодательства, касающегося обращения лекарственных средств. Фармацевтическим организациям указано обратить особое внимание на строгий рецептурный отпуск препарата «Лирика», — пояснили в Минздраве.

Чиновники отметили, что руководителям фармфирм рекомендовано на регулярной основе проводить обучающие семинары по изучению правил рецептурного отпуска лекарств.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/239179/