ГКНБ: Выявлены противоправные деяния должностных лиц Министерства образования и науки, а также членов приемной комиссии одного из ведущих государственных университетов

Бишкек, "Саясат. kg". ...что противоречит нормам межправительственного соглашения.

ГКНБ в рамках проводимой системной работы по демонтажу коррупционных проявлений в системе образования, получены данные о противоправной деятельности должностных лиц Министерства образования и науки, а также членов приемной комиссии одного из ведущих государственных университетов, незаконно осуществляющих набор абитуриентов на государственные грантовые места

По данному факту было начато досудебное производство, в рамках которого была создана межведомственная комиссия с участием представителей Антикоррупционного делового совета при Президенте Кыргызской Республики, согласно заключению которого установлено, что должностные лица Министерства образования и науки в целях создания благоприятных условий для незаконного зачисления абитуриентов, в нарушение межправительственного соглашения в области высшего образования, издали незаконный приказ о приеме 50 абитуриентов на грантовые места, предназначенные для граждан иностранного государства. В рамках исполнения данного приказа ответственные лица приемной комиссии высшего учебного заведения в рамках разработанного положения осуществили набор абитуриентов из числа граждан Кыргызской Республики, что противоречит нормам межправительственного соглашения.

При этом, следствием установлено, что процедура зачисления ограничивала возможность участия посторонних абитуриентов о чем свидетельствует отсутствие открытого конкурса на грантовые места и относительно низкие балы результатов общереспубликанского тестирования прошедших студентов. Более того, набор на данные грантовые места проводился не через единый электронный портал Министерства образования и науки Кыргызской Республики, а через систему отбора упомянутого высшего учебного заведения, а регистрация абитуриентов проведена в однодневный срок, что противоречит законодательству страны в сфере образования.

Указанные обстоятельства предоставляют возможность для зачисления определенных студентов и исключают равные условия для поступления других абитуриентов, а также оказывает необоснованную финансовую нагрузку на расходную часть республиканского бюджета.

В настоящее время в рамках досудебного производства продолжается необходимые мероприятия по определению круга причастных к данному преступлению лиц.