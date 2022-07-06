Нацбанк оштрафовал кыргызстанца за торговлю валютой без лицензии

Размер штрафа составил 17 тысяч 500 сомов.

За осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой без лицензии Национального банка гражданин Кыргызской Республики К.у.С. оштрафован. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Размер штрафа составил 17 тысяч 500 сомов.

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