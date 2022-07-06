В Кыргызстане инициировали создание агентства по контролю за биолабораториями

В Кыргызстане инициировали создание Международного агентства по контролю биологических исследований под эгидой ООН.
Об этом на пресс-конференции сообщил Бакыт Саипбаев.
«Решение не случайно. После начала специальной военной операции РФ в Украине было обнаружено около 30 биолабораторий. Всего по миру таких более 300. Лаборатории по изучению вирусов нужны, но вопрос, для чего их используют — в мирных целях или военных. Поэтому нужен прозрачный контроль и кураторство международных авторитетных организаций», — сказал он.
По его словам, в Казахстане в поселке Гвардейском в Жамбылской области в ближайшие несколько лет появится лаборатория штаммов четвертого уровня опасности.
«Всего лишь в 80 километрах от Бишкека хотят создать подземное хранилище со всеми известными опасными мировыми вирусами. Мы категорически против строительства этой лаборатории. Свой протест выразили в письме на имя главы Казахстана», — добавил Бакыт Саипбаев.
Напомним, в 2010 году на территории Ботанического сада в Бишкеке некие канадские инвесторы намеревались построить биолабораторию, однако ряд НПО и граждане выступили против этой инициативы. В итоге они отказались от идеи.
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