Женщина вам не мясо! ДУМК проводит разбирательство заявлений Садыбакаса Доолова

По его данным, Садыбакас Доолов является главным имамом Свердловского района Бишкека.
Духовное управление мусульман Кыргызстана проводит разбирательство в связи со скандальным заявлением имама Садыбакаса Доолова. Об этом 24.kg сообщили в муфтияте.
По его данным, Садыбакас Доолов является главным имамом Свердловского района Бишкека.
«Мы проводим работу по уточнению сказанного в заявлении имама и инициировали разбирательство, с какой целью он выбрал такую тему, и опубликовали видео», — проинформировали в ДУМК.
В Управлении заверили, что проверят полное видео, хронометраж которого составляет около 30 минут.
Напомним, Садыбакас Доолов обвинил женщин страны в росте цен на мясо. Он считает, это происходит потому, что женщины одеваются неподобающе, в короткие платья, и призвал мужчин «покончить с этим безобразием».
Подчеркнем, согласно Конституции, Кыргызская Республика является суверенным, демократическим, правовым, светским, унитарным, социальным государством. Религия и все культы отделены от государства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239148/
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