Видео - Таксисты в России развозят пачками паспорта Кыргызстана. Ответ Минцифры

На видео автор говорит, что осуществляет доставку якобы паспортов граждан Кыргызской Республики

В социальных сетях распространяется видео с ID-картами якобы граждан Кыргызстана. На видео автор говорит, что осуществляет доставку якобы паспортов граждан Кыргызской Республики, паспорта на видео являются недействительными и отсутствуют в реестре выданных паспортов.

Kaktus.media обратился за комментарием в Министерство цифрового развития с вопросом - как такое количество паспортов может быть в руках одного человека и каков их статус подлинности.

Министерство цифрового развития КР сообщило Kaktus.media, что, по предварительным данным, паспорта на данном видео при проверке статуса на действительность документа по сервису портала "о проверке статуса паспорта" значатся как "Паспорт не найден".

"Следует отметить, что при визуальном изучении специалистами замечены элементы некорректных изображений, защитных элементов и несуществующих персональных данных", - отметили в министерстве.

Таким образом паспорта на видео являются недействительными и отсутствуют в реестре выданных паспортов, поэтому их можно считать поддельными.

Минцифры намерено инициировать обращение в соответствующие органы для пресечения использования поддельных документов на территории страны и за пределами КР, а также проверки фактов передачи поддельных документов.



URL: https://kaktus.media/463120