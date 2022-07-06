Актеры, сыгравшие главные роли в сериале "Акыркы сабак", решили пожениться

Невеста опубликовала видео предложения и подписала: "Скоро станем семьей".



Накануне стало известно, что главный герой сериала "Акыркы сабак" Кутман Айылчиев сделал предложение своей партнерше по сериалу Океане Урматбек. Об этом актеры объявили на своих страницах в Instagram.

Невеста опубликовала видео предложения и подписала: "Скоро станем семьей".

Справка

"Акыркы сабак" - сериал о школьниках, их мечтах, целях и переживаниях. Сериал затрагивает социальные проблемы современных школьников: школьный рэкет, взаимоотношения со взрослыми, образование, положительные и отрицательные ролевые модели.



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