Кадыр Маликов вступился за жертв насилия и прокомментировал изнасилование 13-летней

Экс-заммуфтия, экс-член Совета улемов и теолог Кадыр Маликов высказался в защиту жертв насилия.

Он прокомментировал изнасилование 13-летней милиционерами.

Напомним, в Бишкеке рассматривается уголовное дело по изнасилованию несовершеннолетней девочки. В деле три фигуранта, двое из них - сотрудники милиции. Еще один мужчина пока является подследственным.

"Дело об изнасиловании 13-летней несовершеннолетней является не только резонансным, но и показывает всю глубину деградации нашего общества, системы.

Если уж в таком гнусном преступлении замешаны и милиционеры, то речь идет уже о безопасности каждого гражданина, его семьи.

Если честно, как только открываешь новости, то много негатива, очень много происходит у нас насилия, особенно в отношении женщин, детей. Только на днях был резонансный случай с Асель и ее братом близ Токмока.

Куда мы катимся? Все меньше с каждым годом гарантий безопасности жизни, чести, достоинства, имущества. А если конкретно, то нужно ужесточать наказания, при этом должен быть справедливый и беспристрастный суд.

Жаль, что ссылаясь на некие нормы и "гуманизм", законодатели не рассматривают высшую меру для маньяков, педофилов и убийц рецидивистов. А ведь преступления такого вида как продолжались, так и продолжаются. Забалтывать, а не решать с корня эти системные проблемы дальше будет труднее.

Есть лица, которые избегают наказания, используя коррумпированность системы.

Несправедливость системы правосудия и наказания (избежание наказания, или несправедливого осуждения) ломает основу государства, доверия к нему. Так как государство должно гарантировать каждому гражданину право на неприкосновенность и безопасность его жизни, достоинства, чести и имущества.

Всевышний Аллах дал эти права с рождения каждому человеку, и никто не имеет право посягать на эти права. Поэтому в исламе тяжкие виды преступления караются вплоть до смертной казни", - высказался Кадыр Маликов.



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