Почему во многих странах началась новая волна COVID, объяснил вирусолог

Специалист считает, что вирус в целом слабеет.

Он предполагает, что концу года заболеваемость коронавирусом будет уже достаточно низкая.

Очередные мутации омикрон-штамма коронавируса вызвали рост заболеваемости в странах Европы и Америки. Об этом "Известиям" заявил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он отметил, что во многих странах началась новая волна коронавируса.

"Это происходит из-за новых вариантов омикрона, которые размножаются быстрее предыдущих. Это уже не BA.2, а BA.3, 4, 5. В мире заболевают 700-800 тысяч человек каждый день", — объяснил он.

Специалист добавил, что в конце января и феврале во многих странах ситуация с заболеваемостью ухудшилась — они столкнулись с серьезной вспышкой "омикрона". Затем рост заболеваемости снизился, но вскоре вновь пошел подъем из-за нового подвида этого штамма — ВА.2.

"Сейчас мир в стадии еще одного подъема, но думаю, что он будет небольшим. Вирус в целом слабеет. Думаю, что к концу года заболеваемость коронавирусом будет уже достаточно низкой", — рассказал он.

Sputnik