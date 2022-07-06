Почему во многих странах началась новая волна COVID, объяснил вирусолог

Специалист считает, что вирус в целом слабеет.
Он предполагает, что концу года заболеваемость коронавирусом будет уже достаточно низкая.
Очередные мутации омикрон-штамма коронавируса вызвали рост заболеваемости в странах Европы и Америки. Об этом "Известиям" заявил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Он отметил, что во многих странах началась новая волна коронавируса.
"Это происходит из-за новых вариантов омикрона, которые размножаются быстрее предыдущих. Это уже не BA.2, а BA.3, 4, 5. В мире заболевают 700-800 тысяч человек каждый день", — объяснил он.
Специалист добавил, что в конце января и феврале во многих странах ситуация с заболеваемостью ухудшилась — они столкнулись с серьезной вспышкой "омикрона". Затем рост заболеваемости снизился, но вскоре вновь пошел подъем из-за нового подвида этого штамма — ВА.2.
"Сейчас мир в стадии еще одного подъема, но думаю, что он будет небольшим. Вирус в целом слабеет. Думаю, что к концу года заболеваемость коронавирусом будет уже достаточно низкой", — рассказал он.
Sputnik
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!