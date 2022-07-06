Речь об опасном состоянии, когда оказавшийся внутри тела воздух давит на жизненно важные органы и они начинают отказывать.
В городе Дэйтоне (штат Огайо, США) мужчина обратился к врачу из-за свиста в паху, пишет American Journal of Case Reports.
В отделение неотложной помощи обратился 72-летний местный житель. Он жаловался, что его мошонка издает свистящий звук. Пациент страдал от одышки и отека лица.
Компьютерная томография показала, что у мужчины скопился воздух в области органов грудной клетки и брюшной полости, а также в области промежности и гениталий. Это очень опасное, угрожающее жизни состояние, так как оказавшийся внутри тела воздух давит на жизненно важные органы и они начинают отказывать. Это уже произошло с легкими пациента.
Источником свиста оказалась открытая рана с левой стороны мошонки, оставшаяся после операции на тестикулах, которую мужчине сделали пять месяцев назад. Через это отверстие выходил со свистом воздух, скопившийся в теле.
Мужчина стал первым в мире пациентом с диагнозом "свистящая мошонка". В медицинской литературе описано всего 60 случаев скопления воздуха в области мошонки, однако ни в одном у пациентов не было готового отверстия для выхода воздуха из тела.
В грудную клетку мужчины ввели пластиковые трубки-дренажи, через которые воздух постепенно вышел, и функция его легких восстановилась. Со временем пациента выписали в стабильном состоянии.
Sputnik
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