Огонь сотрудники противопожарной службы тушили четыре часа.
Два человека пострадали в результате вчерашнего крупного пожара на рынке "Дордой", сообщила пресс-служба МЧС.
Они отравились угарным газом и госпитализированы. По информации министерства, сгорели 42 торговых контейнера с вещами и одеждой и 9 павильонов по продаже фастфуда и напитков.
Общая площадь пожара — 1 000 квадратных метров. Крупное возгорание полностью ликвидировали в 14:18 — через четыре часа после его начала. Причина уточняется.
На месте работали семь пожарных расчетов, привлекли также другие силы, автолестницу и машину штаба противопожарной службы.
Перевал Тоо-Ашуу на автодороге Бишкек - Ош. Архивное фото - Sputnik Кыргызстан, 1920, 05.07.2022
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