Пожар на "Дордое" — пострадали двое, сгорели 42 контейнера и 9 павильонов

Огонь сотрудники противопожарной службы тушили четыре часа.

Два человека пострадали в результате вчерашнего крупного пожара на рынке "Дордой", сообщила пресс-служба МЧС.

Они отравились угарным газом и госпитализированы. По информации министерства, сгорели 42 торговых контейнера с вещами и одеждой и 9 павильонов по продаже фастфуда и напитков.

Общая площадь пожара — 1 000 квадратных метров. Крупное возгорание полностью ликвидировали в 14:18 — через четыре часа после его начала. Причина уточняется.

На месте работали семь пожарных расчетов, привлекли также другие силы, автолестницу и машину штаба противопожарной службы.

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