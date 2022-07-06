Жестокое избиение в Караколе. Пострадавшей выделят деньги на лечение

Айзат Усенбаевой, пострадавшей от семейного насилия, помогут материально.

Об этом сообщил правозащитник Камиль Рузиев.

По его словам, после публикаций и встречи с помощником главы Иссык-Кульской области Алтынбека Сулайманова специальная комиссия рассмотрит заявление на получение материальной помощи. Ранее вице-мэр Каракола Гульназ Орозова отказалась выделить деньги, сославшись на то, что Айзат Усенбаева прописана в Джети-Огузском районе.

Напомним, 14 мая в каракольскую милицию поступило сообщение из областной больницы о том, что к ним с телесными травмами была доставлена 38-летняя женщина с инвалидностью.

Следственно-оперативная группа установила, что травмы ей нанес муж. Подозреваемому инкриминируют преступления, предусмотренные статьями «Истязание» и «Семейное насилие» УК КР. Он водворен в СИЗО Каракола.



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