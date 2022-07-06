Длина платья влияет на цены. Имам призывает мужчин покончить с безобразием

Священнослужитель Садыбакас Доолов нашел причину роста цен на продукты питания и, в частности, мяса, обвинив в этом женщин.



Священнослужитель Садыбакас Доолов нашел причину роста цен на продукты питания и, в частности, мяса, обвинив в этом женщин. Видео с проповеди появилось в Сети.

«Цены на мясо на рынках взлетели до небес из-за того, что подешевело мясо женщины», — заявил представитель духовенства во время своего выступления перед прихожанами одной из мечетей.

По его словам, цены на мясные продукты, которые продают на рынке, имеют прямую связь с внешним видом женщины.

«Когда мясо дорожает, знаете? Когда в регионе, где вы проживаете, тело женщины начинает дешеветь. Женское мясо (дословный перевод. — Прим. 24. kg) дешевеет, когда она начинает показывать свое тело, бедро у нее открыто, как большой палец на руке», — сказал Садыбакас Доолов.

Он убежден, что баранина так и будет недоступной большей части населения сел, пока женщины будут ходить в коротких платьях. Садыбакас Доолов призвал мужчин «покончить с этим безобразием». Какая экономическая или просто причинно-следственная связь между длиной платья и ценой на мясо, священнослужитель не объяснил.

Известно, что Садыбакас Доолов учился в медресе в Душанбе (Таджикистан). Затем поступил в Ошский государственный университет. Ранее возглавлял Исламский институт в Кара-Балте. Был имамом Свердловского района Бишкека.





Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239107/