Президенту будут докладывать о фактах насилия над детьми

Вопросы насилия в отношении детей взяты под особый контроль уполномоченным по правам ребенка Асель Чынбаевой.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Уточняется, что работа в этом направлении будет своевременно докладываться главе государства Садыру Жапарову.



«Администрация президента считает, что защита детей страны является одной из первоочередных задач всего государства и важным приоритетом Садыра Жапарова. Об этом неоднократно говорил глава государства. Отдельные трагические случаи свидетельствуют только о необходимости усиления работы в данном направлении. В целях ликвидации насилия в отношении женщин и детей разработаны Национальная стратегия по достижению гендерного равенства до 2030 года и Национальный план действий по реализации данной стратегии. Также разработан проект программы по защите детей на 2022-2026 годы. В том числе прорабатывается вопрос о введении дополнительных штатных единиц социальных работников по работе с детьми и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации», — проинформировали в администрации президента.

Напомним, представители 28 правозащитных женских организаций обратились к главе государства в связи с участившимися случаями жестокого насилия в отношении женщин и девочек. Они призывают Садыра Жапарова на самом высоком политическом уровне заявить о приоритетности борьбы с насилием, убийствами и расправой, обеспечить неотвратимость наказания и эффективность принимаемых мер по недопущению посягательства на их жизнь, здоровье и достоинство.



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