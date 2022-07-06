Аскарбек Джаныбеков: Мы запускаем проект по сохранению ледников

А бунты фермеров станут обычными картинками будущего - беспощадными боями без правил.

Сегодня каждый гражданин Кыргызстана должен понять, что нет для нас более важной проблемы, чем сбережение запасов воды. К 2030 году в наших горах исчезнут два ледника, а потом еще и еще. И потому нужно сделать так, чтобы именно этот вопрос стал национальной идеей. А пока мы живем как зрители сюрреалистического фильма. И равнодушно наблюдаем, как в какой–то стране тают ледники, и не нашим, а чужим детям и внукам уже через десяток лет не будет хватать воды для питья. А бунты фермеров станут обычными картинками будущего - беспощадными боями без правил.

Продовольственная безопасность начинается с сохранения ледников, обучения фермеров водопользованию, объединения фермерских хозяйств в ассоциации. И если сегодня мы не вложимся большими средствами в ирригационную систему всей страны, то в будущем это может стать миной замедленного действия. Об этом ранее рассказал на пресс–конференции министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков.

Корреспондент "ВБ" задал несколько важных вопросов министру:

Сколько ежегодно необходимо вкладывать денег на поддержание ирригационных сетей в стране?

- По сравнению с предыдущими периодами, когда вкладывалось очень мало, выделенные президентом КР Садыром Жапаровым на этот год - 1 млрд 100 млн сомов - большая сумма. Но если говорить о решении вопроса в условиях глобального потепления, то потеря воды, ее нерациональное использование - настоящее преступление перед природой и будущими поколениями. А сейчас наши ирригационные сети по пути теряют до 40–50 процентов воды Сети почти не ремонтировались 30 лет! И замалчивать ситуацию - значит утаивать проблему от народа. Если мы сегодня не поддержим ирригационную, оросительную, сберегающую воду систему, то в будущем Кыргызстан, ЦА превратятся в пустыню. И наши соседи это сознают, они начинают предпринимать меры!

В каком состоянии у нас сейчас водоснабжение?

- У нас насчитывается 5 тысяч 800 километров межхозяйственных каналов, 115 насосных станций и 15 больших водохранилищ. На них ежегодно нужно порядка 5 млрд. сомов, чтобы содержать их хотя бы в эксплуатационном состоянии. Из 5 млрд. 400 млн. кубов воды, которые отводятся на ирригацию, порядка 3 млрд. идут на поля, а остальное теряется при транспортировке, что является непозволительной роскошью.

Но проведенные в этом году работы - очистка русел рек, строительство новых участков, различные оросительные методики: зимний и ранневесенний полив позволили насытить почву влагой достаточно. И такой трагедии, как засуха в прошлом году, не должно произойти. Да, фермеры и на юге, и здесь, в Новопавловском айыл окмоту заявляют о нехватке воды. Но мы в контакте с ними, мы сумели выровнять ситуацию. И я сам, и все сотрудники водного департамента постоянно созваниваемся с фермерами, обсуждаем ситуацию. Общаемся до 5 утра, пока идет полив.

Многие фермеры высадили высокорентабельные с их точки зрения культуры, без консультаций со специалистами по водопотреблению, по почвам, по срокам. И теперь всем одновременно требуется большой объем воды. Приходится ставить лимит, переходить на ночной полив.

Кто занимается распределением воды на земле?

- Ассоциации водопользователей. Их в стране 491. Правда, материальное состояние этой системы ничтожное. Раньше в колхозах были специальные бригады, гидротехника, планы работ. После реформы 1993 года, когда землю отдали в частное пользование, межхозяйственные каналы стали фактически бесхозными. В 1990–е произошел развал системы, последствия от которого мы ощущаем по сей день. В 1995–1997 годы, когда проблема обрела колоссальные масштабы, встал вопрос о создании ассоциации водопользователей. Процесс был долгим. Закон, регулирующий сферу, приняли лишь в 2002 году.

Стоимость воды и зарплаты сотрудников могут вызвать непонимание в обществе, государстве?

- Вода у нас бесплатная, оплачивается только услуга ее транспортировки. Тариф за куб воды составляет 3 тыйына в летние кварталы и 1 тыйын в зимние. Зарплата у работников водного хозяйства, которые круглый год берегут воду, охраняют стратегический запас, ухаживают за инженерными сооружениями, в некоторых местах 4–5 тысяч сомов. Это, конечно, вызывает, как вы говорите, "недопонимание". Но нам обещали, что в августе–сентябре зарплаты поднимутся.

Что Минсельхоз делает на опережение, чтобы сохранить воду, научить людей ценить ее?

- Мы запускаем проект по сохранению ледников. Одна из приоритетных задач - освоение малопродуктивных пастбищ. Сегодня это около 500 тысяч гектаров земли.

Освоить - это не просто вырастить растение или дерево на практически безжизненной земле, это огромный и трудоемкий процесс, который в будущем спасет Землю от последствий глобального изменения климата, но, самое главное, - спасет драгоценные ледники, питающие не только нашу страну, но и весь Центральноазиатский регион.

Вода - это нефть XXI века, источник жизни, мира.

И самое важное на будущее: для аккумуляции воды нам надо построить от 5 до 60 водохранилищ. И мы активно заняты проектированием, один проект практически готов. Сейчас важно найти инвесторов, готовых профинансировать строительство.

От редакции

Отметим, проект закона об освоении малопродуктивных пастбищ площадью 500 тысяч гектаров дошел до 3–го чтения в Жогорку Кенеше, но вдруг депутаты решили, что Минсельхоз просто хочет забрать земли в свое пользование. А на самом деле предлагается предоставить пастбища фермерам для освоения и ведения сельхозпроизводства. Вот и получается, что депутатам не нужны ледники! Видимо, по себе всех мерят.

Впрочем, и депутаты Бишкекского горкенеша ничем не лучше. При том, что в городе разрушена ирригационая система, засыхают деревья, они, вместо того чтобы вместе с горожанами рыть арыки и спасать деревья в городских микрорайонах, жилсмассивах, как это сделали бы настоящие общественные деятели, просто уйдут в отпуск, а когда вернутся, все уже благополучно засохнет.





URL: https://www.vb.kg/420144