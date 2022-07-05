О возможности заражения опасной болезнью через кондиционер предупредила врач

Болезнь легионеров — тяжелое инфекционное поражение легких, вызванное бактерией рода Legionella, пояснила врач.

Слабый иммунитет и пренебрежение регулярной чисткой фильтров кондиционера могут стать основными предпосылками заражения легионеллезом и тяжелого течения заболевания, считает специалист.

Старый кондиционер может стать идеальным местом для размножения бактерий, если его регулярно не чистить, рассказала в интервью радио Sputnik терапевт Ольга Перевалова.

"Люди, которые все лето сидят в офисе с кондиционерами, часто чихают, кашляют и думают, что они заразились, например, ротавирусом или "омикроном". На самом деле внутри фильтров кондиционера, в теплой и влажной среде, чаще всего размножается легионелла (Legionella)", — уточнила Перевалова.

Болезнь легионеров — тяжелое инфекционное поражение легких, вызванное бактерией рода Legionella, пояснила врач. Этот микроорганизм размножается в теплой и влажной среде, в частности, в фильтрах кондиционеров. Легионеллез не всегда принимает форму пневмонии, он может напоминать обычную респираторную вирусную инфекцию, поэтому его часто путают с другими заболеваниями, продолжила она.

Слабый иммунитет и пренебрежение регулярной чисткой фильтров кондиционера могут стать основными предпосылками заражения легионеллезом и тяжелого течения заболевания, считает она.

"Устройство, которое не чистят системно, обычно гонит воздух с большим количеством этих бактерий. Иммунитет не у всех людей хороший, поэтому летом часто встречается легионеллез. Таким образом можно заработать и наиболее опасную форму этой инфекции — болезнь легионеров", — добавила Перевалова.

Чтобы избежать легионеллеза, нужно систематически чистить кондиционер, в том числе установленный в автомобиле, уверена врач.

"В жару многие стоят в пробках, возвращаясь с дачи, включают кондиционеры, а потом с насморком приходят на работу. При этом удивляются, что ни с кем не общались, а заразились. Но на самом деле общались — с собственным кондиционером в автомобиле. Поэтому лучше или открыть окно, или регулярно чистить фильтр", — посоветовала врач.

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