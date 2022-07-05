"Убивают, насилуют, похищают". Защитники прав женщин обратились к Садыру Жапарову

Обратились к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, призвав его принять меры по борьбе с насилием.

Кризисные центры и другие организации, защищающие права женщин, обратились к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, призвав его принять меры по борьбе с насилием. Kaktus.media публикует текст обращения полностью:

"…Изнасилование несовершеннолетней девочки в Ноокатском районе…

…Изнасилование девочки в Сокулукском районе…

…Похищение и изнасилование девушки неизвестным мужчиной в Бишкеке…

…Мужчина задушил свою жену и закопал ее тело во дворе в Сузакском районе…

…Мужчина убил супругу в Баткенской области…

…Муж ударил супругу ножом в Нарыне…

…Жестокое избиение жены в Караколе…

…Парень убил девушку в Бишкеке…

…В Чуйской области мужчина сначала избил свою жену, а затем пытался ее заживо закопать…

…Мужчина избил супругу в Сузакском районе...

…Муж избил жену, заклеил рот скотчем и запер в курятнике в Сузаке…

…Мужчина до смерти избил беременную жену в Оше…

...Муж избивал жену до самой смерти в присутствии детей...

…Пьяный отец изнасиловал и порезал свою трехлетнюю дочь...

…Гражданский муж жестоко убил гражданскую жену и обезглавленное тело выбросил в дренажный канал в Кара-Балте…

…Парень убил девушку и закопал ее тело во дворе в г. Ош…

Уважаемый Садыр Нургожоевич!

Призываем вас на самом высоком политическом уровне заявить о приоритетности борьбы с насилием в отношении женщин и девочек, убийствами и расправами над ними, обеспечить неотвратимость наказания и эффективность принимаемых мер по недопущению посягательств на их жизнь, здоровье и достоинство.

Народ Кыргызстана избирал вас с верой и надеждой на то, что проводимые в стране изменения положат конец насилию в отношении женщин, а проводимые вами уголовно- процессуальные и судебные реформы обеспечат им беспрепятственный доступ к правосудию.

Однако насилие в отношении женщин и девочек продолжается, все чаще приобретая жестокие, бесчеловечные, проявления. Ежедневно мы узнаем о том, что женщин и девочек убивают, насилуют, избивают, похищают и принуждают к браку.

При этом изнасилованные женщины зачастую по несколько лет (последний случай - 8 лет) обивают пороги судов, а насильники и убийцы не получают адекватного наказания. Так, в 2021 году были прекращены 75% дел об изнасилованиях, 94% дел о похищениях для вступления в брак, 90% дел о правонарушениях по семейному насилию. Сегодня прекращаются даже такие дела, по которым закон не допускает прекращения. Есть случай, когда убийце жены суд вынес условное наказание.

Обязательство государства не подвергать женщин дискриминации, обеспечить охрану прав, свободы, чести и достоинства, доступ к справедливому правосудию закреплено в Конституции нашей страны.

Мы надеемся, что вы, как глава государства, как президент Кыргызской Республики, осуществите всю полноту своих полномочий, всю силу политической воли и не допустите безучастного отношения государства к происходящему.

Мы заявляем, что сегодня сложилась чрезвычайная ситуация в сфере безопасности женщин и девочек, ставшая следствием многолетней недооценки проблемы, отсутствия надлежащей работы, неэффективности ответных мер, а в ряде случаев и бездействия государственных органов.

Подвергающиеся насилию женщины лишаются способности реализовать свой жизненный потенциал и внести вклад в развитие общества, страны. Урон терпят не только они, но и их семьи, государство и общество в целом: вряд ли муж-насильник, избитая мать, запуганные дети могут ассоциироваться со здоровыми силами общества, дающими надежду на его устойчивое и поступательное развитие.

Насилие в отношении женщин, насилие в семье, является опасной социальной болезнью, поэтому необходимы срочные, безотлагательные меры, ибо попустительство ему сегодня неизбежно обернется проникновением насилия во все сферы жизни и приведет к деградации нашего общества.

Уважаемый Садыр Нургожоевич!

Сложившаяся ситуация требует вашего личного вмешательства, медлить и ждать более нельзя. Просим экстренной встречи с гражданскими активистами, работающими в сфере защиты прав женщин и девочек, и предлагаем:

- провести экстренное совещание президента КР с участием гражданского общества;

- обратить внимание на системные нарушения конституционных прав женщин в правоохранительной и судебной системе;

- разработать и принять пакет незамедлительных законодательных мер;

- ввести институт советника президента КР по гендерным вопросам.

Вместе с тем заявляем о своей решимости не позволить замалчивать проблему насилия в отношении женщин и девочек, последовательно и неуклонно бороться за их права, безопасную и достойную жизнь в Кыргызстане.

С уважением,

Ассоциация кризисных центров (Бишкек).

Кризисный центр "Ак-журок" (Ош).

Кризисный центр "Аруулан" (Ош).

Кризисный центр "Мээрман" (Каракол).

Кризисный центр "Маана" (Талас).

Кризисный центр "Каниет" (Джалал-Абад).

ОО "Аялзат" (Каракол).

ОО "Энсан-Диамонд" (Ош).

ОО "Тендеш" (Нарын).

ОФ" Омур Булагы" - "КЦ "Жаныл Мырза плюс" (Баткен).

ОО "Эне-назары" (Ошская область).

ОФ "Центр исследования демократических процессов" (Бишкек).

ОФ "Партнерство и развитие" (Бишкек).

ОФ "Открытая линия" (Бишкек).

ОФ "ДИА" (Ош).

Общественное объединение сельских женщин "Алга" (Чуйская область).

Медицинский профсоюз Кыргызстана.

ОО "Агентство социальных технологий" (Бишкек).

ОО "Инновационное решение" (Бишкек).

ОФ "Центр помощи женщинам" (Бишкек).

ОО "Центр гендерной информации" (Бишкек).

ОО "Вентус" (Каракол).

ОО "Альянс по репродуктивному здоровью" (Бишкек).

ОФ "Женская демократическая сеть" (Бишкек).

ОФ "Про Лекс им. Темира Джумакадырова" (Бишкек).

ОО "Новый ритм" (Ош).

Лига защитников прав ребенка.

IDEA Центральная Азия."



URL: https://kaktus.media/463045