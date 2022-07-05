"Трое мужчин запугивали и насиловали 13-летнюю девочку". Отец жертвы рассказал подробности

По его словам, история началась в августе 2021 года.

В Бишкеке рассматривается уголовное дело по изнасилованию несовершеннолетней девочки. В деле три фигуранта, двое из них - сотрудники милиции. Информацию Kaktus.media подтвердил отец девочки.

По его словам, история началась в августе 2021 года.

"На "Дордое" продавец магазина обвинил ее в краже и передал ее участковому. Тот ее пугал, шантажировал, а после отвез в безлюдное место и изнасиловал в машине. Моя дочь от страха ничего не рассказывала", - сказал отец девочки.

Позже, по его словам, над девочкой надругались другие мужчины. Это продолжалось до февраля.

"В один из дней в феврале дочка задержалась после школы. Мы обзвонили учителей, и лишь поздно ночью выяснилось, что она в отделении милиции. Нам она рассказала, что опоздала после уроков, а маршруток не было, но мы заподозрили неладное. На следующий день телефон был у супруги, и она увидела, что пришло сообщение от неизвестного мужчины. Тот отправлял смайлики, неуместные сообщения. Из переписки супруга поняла, что взрослые мужчины надругались над дочкой", - рассказал он.

По его словам, после возбуждения уголовного дела представители обвиняемых пытались договориться с семьей пострадавшей. Все это время девочка продолжала посещать школу. После возбуждения уголовного дела семье предоставили госохрану.

"Они предлагали нам забрать заявление, договориться по-хорошему, но нам ничего не нужно. Мы будем требовать наказания по всей строгости закона", - сказал отец девочки.

Родители обратились в милицию, экспертиза подтвердила изнасилование. Дело рассматривалось в Свердловском и Первомайском райсудах.

В деле три обвиняемых, два из них являются сотрудниками милиции. Еще один мужчина пока является подследственным.

В милиции и суде редакции подтвердили о наличии данного дела.



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