"Трое мужчин запугивали и насиловали 13-летнюю девочку". Отец жертвы рассказал подробности

По его словам, история началась в августе 2021 года.
В Бишкеке рассматривается уголовное дело по изнасилованию несовершеннолетней девочки. В деле три фигуранта, двое из них - сотрудники милиции. Информацию Kaktus.media подтвердил отец девочки.
По его словам, история началась в августе 2021 года.
"На "Дордое" продавец магазина обвинил ее в краже и передал ее участковому. Тот ее пугал, шантажировал, а после отвез в безлюдное место и изнасиловал в машине. Моя дочь от страха ничего не рассказывала", - сказал отец девочки.
Позже, по его словам, над девочкой надругались другие мужчины. Это продолжалось до февраля.
"В один из дней в феврале дочка задержалась после школы. Мы обзвонили учителей, и лишь поздно ночью выяснилось, что она в отделении милиции. Нам она рассказала, что опоздала после уроков, а маршруток не было, но мы заподозрили неладное. На следующий день телефон был у супруги, и она увидела, что пришло сообщение от неизвестного мужчины. Тот отправлял смайлики, неуместные сообщения. Из переписки супруга поняла, что взрослые мужчины надругались над дочкой", - рассказал он.
По его словам, после возбуждения уголовного дела представители обвиняемых пытались договориться с семьей пострадавшей. Все это время девочка продолжала посещать школу. После возбуждения уголовного дела семье предоставили госохрану.
"Они предлагали нам забрать заявление, договориться по-хорошему, но нам ничего не нужно. Мы будем требовать наказания по всей строгости закона", - сказал отец девочки.
Родители обратились в милицию, экспертиза подтвердила изнасилование. Дело рассматривалось в Свердловском и Первомайском райсудах.
В деле три обвиняемых, два из них являются сотрудниками милиции. Еще один мужчина пока является подследственным.
В милиции и суде редакции подтвердили о наличии данного дела.
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