Ложная тревога. О похищении девушки в Бишкеке рассказали в милиции

В Бишкеке милиция нашла девушку, которую якобы похитили на бульваре Эркиндик.

Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что 23 июня девушка поругалась со своим парнем. В момент, когда она хотела выйти из машины, молодой человек захлопнул дверь.

«Она стала кричать и этот момент сняли прохожие. Были допрошены все очевидцы событий, которые подтвердили, что похищения не было. Пару нашли в Бишкеке, доставили в милицию. Никто из них не имеет друг к другу претензий», — сообщили редакции.

Напомним, в социальных сетях появилось видео, как в Бишкеке девушку якобы крадут в центре города — на бульваре Эркиндик. ЧП произошло 23 июня.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/239027/