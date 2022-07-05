Виноваты СМИ. Эдиль Байсалов отказался комментировать изнасилование девочки

По его словам, он не может комментировать уголовные дела.

Редакция 24.kg попросила заместителя главы кабинета министров Эдиля Байсалова, отвечающего за социальный блок, прокомментировать уголовное дело об изнасиловании 13-летней девочки сотрудниками милиции (накануне чиновник в соцсетях призвал не писать о подобных преступлениях, чтобы «не множить боль»).

По его словам, он не может комментировать уголовные дела.

«Все, что касается детей и конкретных подростков, тем более все, что касается сексуального насилия в отношении ребенка, не обсуждается. Что я должен сказать? Это вопрос к правоохранительным органам», — сказал он.

На вопрос, должен ли после подобных инцидентов министр внутренних дел Улан Ниязбеков уйти в отставку, замглавы камбина ответил: «Что за заламывание рук? Речь идет о конкретном преступлении. Я, как любой гражданин и человек, естественно, возмущен. Речь идет об информационной гигиене в нашей стране. Мне есть с чем сравнивать. Нужно соблюдать информационную гигиену».

Наши два-три главных редактора СМИ ежедневно и в ежечасном режиме погружают весь наш народ в состояние стресса, настоящего информационного террора. Ни в одной стране мира нет такого, чтобы всю страну погружали в состояние нервозности, возмущения, страха и просто всеобщей ненависти. - Эдиль Байсалов

По словам Эдиля Байсалова, люди на джайлоо говорят, что не хотят открывать интернет, потому что там негативные новости.

«Не буду обсуждать конкретный случай, который я осуждаю, но речь идет об информационной политике СМИ в нашей стране, которые погружают население в состояние информационного террора. Редакторы должны понимать, что публиковать на первых страницах, что посередине, а что на последних и очень мелким шрифтом. Мы этим будем заниматься, потому что, в конце концов, мы ответственны за настроение нашего народа, информационную безопасность. Мы будем защищать наш народ от того, чтобы его делали постоянно несчастным. Кто-то делает это по своей личной некомпетентности, кто-то в погоне за кликами, а кто-то делает это просто потому, что у него жизнь не сложилась, и он хочет, чтобы все остальные шесть миллионов населения страдали и ненавидели друг друга», — сказал Эдиль Байсалов.

Политик считает, что общество должно говорить о том, какие СМИ должны существовать в стране.

Он признал, что «закрывать глаза на факты насилия нельзя и не писать в СМИ об этом тоже». Однако, по словам замглавы кабмина, СМИ не понимают свою власть над настроением миллионов людей.

Какими способами Эдиль Байсалов намерен защищать народ от так называемой «чернухи», непонятно.

Напомним, сначала информация об изнасиловании 13-летней девочки распространилась в социальных сетях. Затем по подозрению в совершении этого преступления были задержаны два милиционера и один гражданский мужчина. Отец пострадавшей рассказал, что государственный психолог никак не помогла его дочери, а учителя давили на нее.



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