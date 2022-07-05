Детсады и центры развития детей на юге КР получат инвестиции по $50 000

Три лучших выпускника программы и один выпускник предыдущей программы ECD-когорты получат инвестиции в размере до 50 тысяч долларов.

"Пятнадцать центров раннего развития детей и детских садов из южных регионов Кыргызстана завершили обучающую программу интенсивного развития от Accelerate Prosperity. За время обучения участникам удалось укрепить свой бизнес, увеличить выручку и разработать новые продукты. Три лучших выпускника программы и один выпускник предыдущей программы ECD-когорты получат инвестиции в размере до 50 тысяч долларов. Это - "Алтын мезгил", "Эдельвейс-Ош", "Эко-детский сад" и "Интеллект-Баткен", - сказали vb.kg в агентстве по международному развитию USAID.

Как отметила в интервью vb.kg участница программы прошлого года Махабат Алимова, сооснователь детского сада "Интеллект-Баткен", полученные ею знания пригодились для расширения бизнеса.

"Если раньше наше учреждение было учебным центром, то сейчас благодаря грамотным решениям при ведении бизнеса нам удалось преобразовать его в учебный комплекс. Если нам удастся получить инвестиции в 50 тысяч долларов, мы потратим их на расширение детского сада, улучшим условия в школе и потратим на постройку спортивного зала", - сказала Махабат Алимова.

"Семинедельная программа интенсивного развития оказалась очень полезной. Мы узнали о методах ведения бизнеса, путях его развития, об ошибках, которые не стоит допускать, как создавать новые рабочие места, а также концепции и стратегии, которые принесут больше пользы. Полученные деньги направим на наши методические улучшения и приобретение оборудования",- пояснила vb.kg сооснователь центра развития детей "Наристе" Зебениссо Эргешова.

Акселерационная программа организована при поддержке USAID и Фонда Ага Хана в рамках проекта "Местное преобразование". Среди участников были представители образовательных учреждений, организаций и предприятий, работающих в секторе раннего развития детей в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях. Компании были отобраны на конкурсной основе.

За время действия программы 13 компаний увеличили свою выручку в среднем на 39 процентов. 11 заключили 19 новых рыночных договоров. Восемь произвели 13 новых продуктов. 15 создали 29 новых рабочих мест, а еще 12 компаний оптимизировали операционные процессы.

По окончании программы участники представили свои бизнес-идеи инвестиционно-консультативному комитету. Лучшие идеи будут поддержаны инвестициями в размере 50 000 долларов.

Проект "Местное преобразование: трансформирующее партнерство в Азии и Африке" реализуется агентствами Сети развития Ага Хана при поддержке агентства США по международному развитию (USAID) и Фонду Ага Хана (AKF).





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