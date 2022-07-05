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Цены на нефть могут вырасти до 380 долларов за баррель

Однако для большей части остального мира результаты могут быть катастрофическими.

Мировые цены на нефть могут достичь "стратосферных" 380 долларов за баррель, если санкции США и Европы заставят Россию нанести ответный удар и сократить добычу, предупреждают аналитики JPMorgan Chase & Co.

Страны Большой семерки разрабатывают сложный механизм ограничения цены на российскую нефть в попытке затянуть гайки на военной машине Владимира Путина в Украине. Но, учитывая прочное финансовое положение Москвы, страна может позволить себе сократить ежедневную добычу сырой нефти на 5 миллионов баррелей, не нанося чрезмерного ущерба экономике, написали аналитики JPMorgan, включая Наташу Каневу, в записке для клиентов.

Однако для большей части остального мира результаты могут быть катастрофическими. Аналитики пишут, что сокращение ежедневных поставок на 3 миллиона баррелей поднимет эталонные лондонские цены на нефть до 190 долларов, в то время как при наихудшем сценарии в 5 миллионов баррелей нефть может стоить "стратосферных" 380 долларов.

"Наиболее очевидный и вероятный риск ограничения цен заключается в том, что Россия может принять ответные меры, сократив экспорт, чтобы причинить боль Западу. Ключ к предложению мирового нефтяного рынка в руках России", - пишут аналитики.

 

URL: https://www.vb.kg/420107

           

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