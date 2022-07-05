Мэрия Бишкека планирует купить 250 экологичных автобусов

Мэрия Бишкека планирует приобрести 250 автобусов, работающих на компрированном природном газе.

Об этом сегодня было заявлено на пресс-конференции мэра Бишкека Эмилбека Абдыкадырова.

Сообщается, что столичный муниципалитет также планирует отремонтировать автобусный парк.





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