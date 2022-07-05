Гибель солдата в Кой-Таше. Военная прокуратура ведет доследственную проверку

По его словам, факт зарегистрирован в журнале учета информации.
Военная прокуратура Бишкекского гарнизона ведет доследственную проверку по факту смерти солдата срочной службы Минобороны. Об этом 24.kg сообщил начальник пресс-службы Генпрокуратуры Сирожиддин Камолидинов.
По его словам, факт зарегистрирован в журнале учета информации.
«В настоящий момент назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи допрашивают военнослужащих, в том числе командование войсковой части, где служил солдат. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела и привлечении виновных к ответственности», — сказал Сирожиддин Камолидинов.
Напомним, солдат срочной службы Элдияр Жайлообеков застрелился 4 июля. Он был призван в армию весной 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/239003/
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