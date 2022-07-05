Дело о пытках в Ленинском УВД Бишкека. Двое подозреваемых продолжают работать

По его словам, один уволился сам.

Двое сотрудников Ленинского УВД Бишкека, обвиняемые в пытках, злоупотреблении должностным положением и незаконном проникновении в жилище, сохранили работу. Об этом 24.kg сообщил юрист Бактыбек Жумашев.

По его словам, один уволился сам.

Первомайский районный суд вынес оправдательный приговор в отношении всех троих, несмотря на доказательство их вины.

«Я подал апелляционную жалобу. Дата слушаний еще не назначена», — сказал Бактыбек Жумашев.

Он добавил, что в течение следствия и судебного разбирательства обвиняемые исполняли свои служебные обязанности, их не отстранили.

Напомним, 11 сентября 2018 года в милицию с заявлением обратился 28-летний бишкекчанин Арсен Жумабеков. Он пожаловался на сотрудников районного управления, которые его якобы жестоко избили и угрожали посадить в тюрьму за хранение гранаты. Они вымогали у него деньги.

Как утверждал заявитель, сотрудники УВД насильно посадили его в машину и доставили в отделение милиции, где беспричинно жестоко пытали и он время от времени терял сознание. Лишь после того, как им ничего не удалось добиться, его отпустили. После он написал заявление в прокуратуру Ленинского района. По факту пыток было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники милиции утверждали, что Арсен Жумабеков все выдумал, он член ОПГ, ранее судимый.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/238995/