Глава кабмина тоже отправляется в регионы выслушать жалобы кыргызстанцев

Председатель кабинета министров посетит регионы, где проведет серию встреч с населением.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Напомним, ранее президент страны отправил в области генерального прокурора и главу МВД с аналогичной миссией.
В кабмине уточняют, что «ранее данная инициатива была предложена президентом Кыргызской Республики».
Акылбек Жапаров намерен встретиться с простыми гражданами, выслушать их насущные проблемы с целью их решения. Сейчас он находится в Нарынской области.
«80 процентов обращений, поступающих к нам, связаны с правоохранительными органами. Много жалоб поступает на ход следствия и судебные разбирательства. Поэтому в ближайшие дни я — генеральный прокурор страны Курманкул Зулушев и министр внутренних дел Улан Ниязбеков посетим регионы и на месте попытаемся разобраться с проблемами, с которыми сталкиваются наши сограждане. Первым пунктом нашей совместной поездки станет Токтогульский район Джалал-Абадской области. Уже разработан соответствующий план посещения районов», — сказал Акылбек Жапаров, добавив, что за границей защитить сограждан не всегда удается, так как этому мешают объективные причины.
«Мы должны тесно взаимодействовать с нашими гражданами, предпринимать все усилия для решения их проблем. Когда мне предложили занять пост председателя кабмина, президент сказал: «Не будем унижать кыргызов на кыргызской земле». Я полностью с ним согласен», — добавил он.
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