Депутат прокомментировал дело об изнасиловании 13-летней девочки милиционерами

«Милиционеры» и другие преступники, насиловавшие 13-летнюю девочку, должны понести самое строжайшее наказание.

«Милиционеры» и другие преступники, насиловавшие 13-летнюю девочку, должны понести самое строжайшее наказание. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат парламента Дастан Бекешев.

По его словам, особенно жестко надо наказать инспектора по делам несовершеннолетних, который должен был защищать ребенка. Нардеп считает, что после такого случая нужно провести проверку всех инспекторов по делам несовершеннолетних на профессиональную пригодность, психологическое состояние и проанализировать их работу.

«Мы, депутаты парламента, установили максимально жесткую ответственность за изнасилование несовершеннолетнего, убрали возможности уклонения от уголовной ответственности. Такие преступники не смогут получить помилование и выйти на свободу по амнистии. Этот законопроект мы приняли 30 июня и теперь он направлен президенту. В свою очередь кабинет министров обязан ввести в школах уроки о борьбе с насилием, где бы объясняли «что такое насилие», его последствия, как с ним бороться, кому сообщать, а самое главное — не молчать, если ребенок столкнулся с этим, и как совместно помогать ему», — написал Дастан Бекешев.

Министр внутренних дел, как всегда, не делает выводов из таких диких случаев и продолжает работать в привычном режиме. -Дастан Бекешев

Напомним, сначала информация об изнасиловании 13-летней девочки распространилась в социальных сетях. Затем по подозрению в совершении этого преступления были задержаны два милиционера и один гражданский мужчина. Отец пострадавшей рассказал, что государственный психолог никак не помогла его дочери, а учителя давили на нее.



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