Какой министр не разговаривает на кыргызском языке? Ответ А. Жапарова

Как мы будем развивать госязык у детей? Сейчас все в телефонах сидят.
Мы ценим кыргызский язык, сообщил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, комментируя критику депутата о том, что чиновники не говорят на кыргызском языке.
«Сейчас новый руководитель Госкомиссии по развитию госязыка готовит бюджет. Как мы будем развивать госязык у детей? Сейчас все в телефонах сидят. Поэтому мы предлагаем начать с телефонов. Мы хотим попросить проект D Billions сделать нам мультфильмы на кыргызском языке. Сейчас у многих внуки говорят на русском языке. Если взять анализ, то только 2 частные школы в Бишкеке ведут учебу на кыргызском языке, в остальных — на разных языках», - сказал он.
А. Жапаров пообещал депутатам, что члены кабмина будут говорить на кыргызском языке и изменят позицию в этом направлении. «Среди нас только министр транспорта [Эркинбек Осоев] не говорит на кыргызском, остальные уже хорошо начали говорить», - добавил он.
Источник: Баракелде, gezitter.org
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