Какой министр не разговаривает на кыргызском языке? Ответ А. Жапарова

Как мы будем развивать госязык у детей? Сейчас все в телефонах сидят.

Мы ценим кыргызский язык, сообщил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, комментируя критику депутата о том, что чиновники не говорят на кыргызском языке.

«Сейчас новый руководитель Госкомиссии по развитию госязыка готовит бюджет. Как мы будем развивать госязык у детей? Сейчас все в телефонах сидят. Поэтому мы предлагаем начать с телефонов. Мы хотим попросить проект D Billions сделать нам мультфильмы на кыргызском языке. Сейчас у многих внуки говорят на русском языке. Если взять анализ, то только 2 частные школы в Бишкеке ведут учебу на кыргызском языке, в остальных — на разных языках», - сказал он.

А. Жапаров пообещал депутатам, что члены кабмина будут говорить на кыргызском языке и изменят позицию в этом направлении. «Среди нас только министр транспорта [Эркинбек Осоев] не говорит на кыргызском, остальные уже хорошо начали говорить», - добавил он.

Источник: Баракелде, gezitter.org