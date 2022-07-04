Султанов и Айтбаев уклонятся от 25 уголовных дел, возбужденных Генпрокуратурой?

Ответят ли тогдашние начальники?

Генпрокуратура возбудила 25 уголовных дел в отношении сотрудников Октябрьского РОВД. Сообщается, что сейчас даются показания. Так почему не дают показания соответствующие начальники? Улан Султанов и Улан Айтбаев уклонятся от фактов незаконного возбуждения уголовных дел, фальсификации? (тогдашний начальник и заместитель). Если расследование будет объективное, все будет указывать на этих двух молодцев? Или виновными всегда будут простые сотрудники? Короче говоря, нужно взять под тщательный контроль. Умолчим об остальном, поднимем архив за 2015 год: возбуждены уголовные дела в отношении людей, которые не совершали преступления, были ложные обвинения, сокращались дела, в общем, настоящий бардак… Ответят ли тогдашние начальники? Мы лишь предупредили…

Источник: газета «Азия news» №25 от 23.06.2022 / стр. 7, gezitter.org