Акылбек Жапаров рассказал, сколько денег было украдено с «Керемет банка»

Глава кабинета министров Акылбек Жапаров ответил, что аудит Нацбанка только недавно был завершен.

Почему Национальный банк инвестировал в «Керемет Банк» 8,5 млрд сомов, из которых 4,2 млрд сомов не были возвращены? Об этом спросил депутат Мейкинбек Абдалиев («Ата-Журт Кыргызстан») 29 июня 2022 года, в ходе заседания Жогорку Кенеша.

Глава кабинета министров Акылбек Жапаров ответил, что аудит Нацбанка только недавно был завершен.

По словам А. Жапарова, все дела были переданы в правоохранительные органы, а позже будут переданы в суд, где и станут известны подробности.

«Ко мне приходят сведения, что около 3,5-4,5 млрд сомов были использованы не эффективно или были сворованы», - сказал он.

Депутат сказал, что это очень большая сумма.

«Нужно вернуть эти деньги, а не просто посадить виновного», - сказал он.

Источник: Баракелде, gezitter.org