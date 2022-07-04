Акылбек Жапаров рассказал, сколько денег было украдено с «Керемет банка»

Глава кабинета министров Акылбек Жапаров ответил, что аудит Нацбанка только недавно был завершен.
Почему Национальный банк инвестировал в «Керемет Банк» 8,5 млрд сомов, из которых 4,2 млрд сомов не были возвращены? Об этом спросил депутат Мейкинбек Абдалиев («Ата-Журт Кыргызстан») 29 июня 2022 года, в ходе заседания Жогорку Кенеша.
Глава кабинета министров Акылбек Жапаров ответил, что аудит Нацбанка только недавно был завершен.
По словам А. Жапарова, все дела были переданы в правоохранительные органы, а позже будут переданы в суд, где и станут известны подробности.
«Ко мне приходят сведения, что около 3,5-4,5 млрд сомов были использованы не эффективно или были сворованы», - сказал он.
Депутат сказал, что это очень большая сумма.
«Нужно вернуть эти деньги, а не просто посадить виновного», - сказал он.
Источник: Баракелде, gezitter.org
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