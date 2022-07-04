Атай Бейшенбек, гражданский активист: «Нужно тщательно изучить деятельность Тенгиза Болтурука»

Поэтому нужно провести тщательную проверку.



- Господин Атай, звучит немало критики по деятельности главы национального холдинга «Наследие великих кочевников» Тенгиза Болтурука. Доходя и расходы этого человека не фиксируются, хотя на него возлагается большая ответственность. Что думаете об этом?

- Главе государства Садыру Жапарову нужно установить особые требования для Тенгиза Болтурука и холдинга «Наследие великих кочевников». Потому что на этого человека возлагается большая ответственность. Сегодня надо создавать рабочие места, разрабатывать рудник на обещанных президентом условиях, привлекать инвестиции, есть и другие стратегические задачи. А на деле мы видим легковесную, политизированную пиар кампанию. Этот человек едет в лесное хозяйство, дарит машину, устраивает концерты. Занимается благотворительностью. Устраивает бесцельные круглые столы. А ведь каждая копейка холдинга должна быть на счету, эффективно и рационально использоваться. Если он намерен устраивать спортивные, культурные мероприятия, то чем вообще занимаются уполномоченные государственные органы, которые этим и должны заниматься?

Поэтому нужно провести тщательную проверку. Прошло много времени, но мы до сих пор не увидели открытую информацию о доходах и расходах руководимых Тенгизом Болтуруком Кумтора и нового холдинга. Озвучивается лишь обобщенная сумма. Кто принимает решения и как ведется работа – ответить на этот вопрос не могут не только кыргызский народ, но и ответственное за казну Кыргызстана Министерство финансов. Потому что бюджетные средства нужно тратить так, как утвердили. Нам пора прекращать вести финансовую политику.

- Но ведь сегодня мы наблюдаем иное.

- Все дело в том, что Тенгиз Болтурук распоряжается деньгами как хочет, осуществляет кадровую политику на свое усмотрение, самовольничает, когда дело касается расходов. Есть уже доказательство – он переехал в новое здание, не согласовав вопрос с президентом и председателем кабмина. Насколько это было необходимо? Даже внешние, канадские инвесторы в лице «Центерры» много лет работали в «Учкуне». А когда мы взяли под свой контроль рудник, решили переехать в здание бизнес-класса, насколько это актуально? Сегодня мы могли бы направить эти деньги на создание рабочих мест. Поэтому одно из его тысяч дел вызвало такой резонанс в обществе. Когда все обстоятельства будут раскрыты, может быть поставлен ребром вопрос.

Нам нужно тщательно изучить проделываемую работу Тенгиза Болтурука, его слова, дела. Нужно уделить внимание не только доходам-расходам, но и завтрашнему дню Кумтора, будущему 36 стратегических проектов. Потому что управляемому им холдингу доверили многочисленные бюджетообразующие, стратегические проекты. Нужно раскрыть информацию перед общественностью о том, какой будет их судьба.

Было бы хорошо, если бы государство разработало индикаторы, позволяющие дать оценку работе Тенгиза Болтурука? Например, могли бы быть сравнительные таблицы – как было раньше и как сейчас. И до этого были актуальные вопросы, когда Кумтором управляла «Центерра» и они не потеряли актуальность после введения внешнего управления и прихода Тенгиза Болтурука. Получается, таблица позволит определить, как именно решаются серьезные вопросы.

Источник: газета «Азия news» №26 от 30.06.2022 / стр. 2, gezitter.org