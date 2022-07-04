"Зачем вам это?" Замминистра не сказал, сколько солдат погибло во время службы

Напомним, сегодня, 4 июля, стало известно о гибели солдата.

Заместитель министра обороны Алмазбек Карасартов не смог ответить на вопрос журналистов, сколько солдат умерло во время несения службы.

"Зачем вам эта информация? Здесь мы собрались по другому поводу", - заявил он.

На вопрос журналиста Kaktus.media, почему замминистра не знает статистику, он заверил, что у него есть информация.

Напомним, сегодня, 4 июля, стало известно о гибели солдата. Родные не верят в версию о самоубийстве военнослужащего, который в мае этого года принял присягу.



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