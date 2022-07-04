Акылбек Жапаров рассказал, по каким условиям инвесторы получат аэропорты Бишкека и Оша

Председатель кабмина Акылбек Жапаров прокомментировал ситуацию вокруг аэропорта "Манас".

Напомним, что два аэропорта в Бишкеке и Оше передают турецкой компании YDA. В течение двух лет она вложит инвестиции в размере 450-501 млн (глава кабмина не сказал, о какой валюте идет речь - о сомах или долларах. - Прим. Kaktus.media) в реконструкцию аэропортов. В течение двух недель кабмин подпишет соглашение.

По словам Жапарова, данное решение выгодно для кыргызской стороны. Он отметил, что если сейчас при доле в 100% кыргызская сторона получает лишь 4 млн прибыли, то через два года 50% доли аэропорта будут приносить уже 8 млрд сомов. Аэропорты в Бишкеке и Оше превратятся в хаб, увеличится количество обслуживаемых самолетов.

"В передаче во внешнее управление мы можем извлечь много пользы, но есть люди, которые, ничего не понимая сами, просто поднимают шум. Мы тоже умеем считать. Мы тоже переживаем за будущее поколение кыргызстанцев. Например, если сейчас в аэропорт приземляются 16 самолетов, то через два года их будет уже 160. Будут построены современная взлетно-посадочная полоса, новый терминал. Самолеты будут летать независимо от тумана", - сказал Жапаров.

Он рассказал об условиям сотрудничества с турецкими инвесторами.

"Мы поставили перед инвесторами требование: через два года они должны все это завершить и запустить. В противном случае мы разорвем соглашение и продолжим проект сами, но при этим их вложенные деньги не будут возвращены. Инвесторы на это согласны. Но возник вопрос, на какой срок мы составим это соглашение. Мы хотим на 29 лет, они настаивают на 39 лет. Говорят, что за 29 лет вложенные средства не вернутся. Мы ведем расчеты. Если они правы, то мы согласны продлить срок соглашения",- сказал Жапаров.

Жапаров считает, что можно самостоятельно модернизировать два аэропорта, но для этого потребуется 10-15 лет.

"Мы же не просто так отдаем аэропорт. Составляем соглашение, по которому прибыль будем делить 50 на 50, управление тоже будет совместным. Инвесторы, что, унесут аэропорт? Все будет под нашим контролем, аэропорт всегда будет нашим. Все крупные международные аэропорты только так и строились. И сейчас есть аэропорты, которые успешно развиваются по такой модели", - сказал Жапаров.

Журналист отметил, что специалисты и межведомственная комиссию дают отрицательное заключение по данному проекту, но несмотря на это руководство страны приняло решение все же передать объект инвесторам.

"Так говорят специалисты, которые не хотят брать на себя ответственность. Поэтому они и дают такие заключения. Такая картина у нас сложилась за 30 лет. Они придерживаются принципа: будь что будет, главное, чтобы ко мне не было претензий. Особенно они начинают боятся после криков какого-нибудь политика-популиста. Но если у них расспросить, в чем проблема, почему они против, то эти люди не могут объяснить свою позицию", - сказал Акылбек Жапаров.



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