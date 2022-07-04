Минсельхоз придумал, как снизить заболеваемость граждан и животных в Кыргызстане

Министерство сельского хозяйства предлагает внести в Кодекс о правонарушениях статьи, касающиеся обеспечения эпизоотического благополучия.

Соответствующий проект закона опубликован на сайте кабинета министров для общественного обсуждения.

Ведомство отмечает, что на сегодняшний день одной из наиболее важных проблем, признаваемых во всем мире, а также одной из приоритетных задач всего государства является обеспечение эпизоотического благополучия.

Как известно, продукты животного происхождения являются одним из важнейших факторов окружающей среды, оказывающих влияние на состояние здоровья, работоспособность, умственное и физическое развитие, а также на продолжительность жизни человека. В то же время из всех продуктов питания наибольший потенциальный риск для потребителя несут пищевые продукты животного происхождения. Это связано с тем обстоятельством, что более 80% заболеваний человека и животных вызываются одним и тем же болезнетворными возбудителями. В подавляющем большинстве случаев риски загрязнения пищевой продукции опасными и вредными веществами, а также болезнетворными микроорганизмами характерны для стадий производства и переработки таких продуктов.

Однако эпизоотическое благополучие, по мнению Минсельхоза, невозможно обеспечить только силами ветеринарных специалистов. Для решения обозначенных задач необходимо выполнение хозяйствующими субъектами установленных ветеринарных правил и норм, а также активное участие органов государственной власти и местного самоуправления в организации и проведении карантинных, противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий. В связи с чем одним из важнейших условий, обеспечивающих эпизоотическое благополучие и безопасность продуктов животного происхождения в ветеринарно-санитарном отношении, является принцип законности.

В связи с чем в Кодекс о правонарушениях предлагается внести следующие нормы:

Нарушение ветеринарно-санитарных требований, правил и норм профилактики, лечения и ликвидации особо опасных болезней животных, а также сокрытие наличия животных влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 55 расчетных показателей (5,5 тыс. сомов), на юридических лиц – 170 расчетных показателей (17 тыс. сомов).

Нарушение ветеринарно-санитарных требований, ветеринарных правил и норм содержания, выращивания, эксплуатации, транспортировки (перевозки), перегона и реализации животных влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 55 расчетных показателей, на юридических лиц – 170 расчетных показателей.

Нарушение ветеринарно-санитарных требований сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, правил содержания мест, отведенных для захоронения трупов животных (скотомогильников, биотермических ям и крематориев), выпаса скота на территории скотомогильников, биотермических ям и крематориев влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 55 расчетных показателей, на юридических лиц – 170 расчетных показателей.

Осуществление частной ветеринарной практики ветеринарными врачами и параветеринарными специалистами без регистрации в реестре Ветеринарной палаты в установленном порядке влечет наложение штрафа размере 55 расчетных показателей, на юридических лиц – 170 расчетных показателей.

Неисполнение либо ненадлежащее исполнение лицами, осуществляющими частную ветеринарную практику, профессиональных обязанностей, делегированных отдельных государственных полномочий на договорной основе, злоупотребление своими полномочиями, нарушение законодательства в области ветеринарии, пищевой безопасности, обращения ветеринарных лекарственных средств, кормов и кормовых добавок, сокрытие фактов возникновения заразных болезней животных и обстоятельств, создающих угрозу их возникновения и распространения влечет наложение штрафа в размере 55 расчетных показателей, на юридических лиц – 170 расчетных показателей.

Несвоевременная оплата или уклонение/отказ от оплаты за ветеринарно-санитарные услуги, нарушение или несоблюдение других норм, установленных ветеринарным законодательством КР, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 55 расчетных показателей, на юридических лиц – 170 расчетных показателей.

Нарушение правил и условий карантина животных или других карантинных ограничений влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 75 расчетных показателей (7,5 тыс. сомов), на юридических лиц – 230 расчетных показателей (23 тыс. сомов).

Нарушение ветеринарно-санитарных требований к убою животных и месту убоя животных, в том числе к убою животных в неустановленных местах в целях реализации, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 75 расчетных показателей, на юридических лиц – 230 расчетных показателей.

Нарушение ветеринарно-санитарных требований, ветеринарных правил и норм импорта и экспорта, а также транзита животных и других товаров, подлежащих государственному ветеринарному надзору, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 75 расчетных показателей, на юридических лиц – 230 расчетных показателей.

Нарушение ветеринарно-санитарных требований, ветеринарных правил и норм производства, сбора, переработки, заготовки, хранения, транспортировки (перевозки), обращения и реализации продуктов и сырья животного происхождения влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 55 расчетных показателей, на юридических лиц – 170 расчетных показателей.

Нарушение правил и требований аккредитованных ветеринарных лабораторий относительно достоверности и объективности проведенной ветеринарно-санитарной экспертизы, диагностических исследований и выдачи их результатов влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 75 расчетных показателей, на юридических лиц – 230 расчетных показателей.

Нарушение ветеринарно-санитарных требований проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации подконтрольных ветеринарному надзору и контролю объектов влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 75 расчетных показателей, на юридических лиц – 230 расчетных показателей.

Те же деяния, совершенные повторно в течение года, влекут наложение штрафа на физических лиц в размере 110 расчетных показателей (11 тыс. сомов), на юридических лиц – 460 расчетных показателей (46 тыс. сомов).

Нарушение требований законодательства в области идентификации животных и продуктов животного происхождения влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 55 расчетных показателей, на юридических лиц – 170 расчетных показателей.

Те же деяния, совершенные повторно в течение года, влекут наложение штрафа на физических лиц в размере 100 расчетных показателей (10 тыс. сомов), на юридических лиц – 280 расчетных показателей (28 тыс. сомов).

Нарушение требований законодательства об аквакультуре, рыболовстве и охране водных биологических ресурсов влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 75 расчетных показателей, на юридических лиц – 230 расчетных показателей.

Те же деяния, совершенные повторно в течение года, влекут наложение штрафа на физических лиц в размере 100 расчетных показателей, на юридических лиц – 280 расчетных показателей.

Нарушение порядка использования государственного лесного фонда, причинившее незначительный ущерб, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 55 расчетных показателей, на юридических лиц – 170 расчетных показателей.

Незаконная порубка или повреждение до степени прекращения роста деревьев и кустарников в лесах, пастьба скота без соответствующего разрешения и порча земель, причинившие незначительный ущерб, а также самовольное возведение построек влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 55 расчетных показателей, на юридических лиц – 170 расчетных показателей.

Под незначительным ущербом в настоящей статье понимается, материальный (имущественный) ущерб, который на момент совершения правонарушения составляет от 10 до 100 расчетных показателей, установленных законодательством.

Нарушение ветеринарно-санитарных правил, порядка и требований производства, хранения, перевозки, заготовки, обращения, реализации и применения ветеринарных лекарственных средств, кормов и кормовых добавок для животных влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 30 расчетных показателей (3 тыс.), на юридических лиц – 130 расчетных показателей (13 тыс. сомов).



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