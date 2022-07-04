Садыр Жапаров предложил учредить международную награду за развитие туризма

Глава государства сказал, что придание Караколу статуса культурной столицы Содружества в 2022 году - большая честь для кыргызской стороны.

Садыр Жапаров предложил учредить международную награду за развитие туризма государств-участников СНГ, которая способствовала бы укреплению культурно-гуманитарных контактов между странами. Об этом президент говорил на встрече с высокими иностранными гостями в рамках международной программы "Каракол – культурная столица СНГ 2022 года".

Как сообщила пресс-служба главы государства, президент встретился с специальным представителем президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, исполнительным директором Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ (МФГС) Анатолием Иксановым, заместителем председателя исполнительного комитета СНГ Бекетжаном Жумахановым и Чрезвычайным и Полномочным послом Туркменистана в Кыргызстане Шадурды Мередовым.

Глава государства сказал, что придание Караколу статуса культурной столицы Содружества в 2022 году - большая честь для кыргызской стороны. За тридцатилетний период истории СНГ межкультурный диалог подтвердил свою важную роль в создании и сохранении общих гуманистических ценностей народов стран Содружества. Формирование общего культурно-гуманитарного пространства – один из главных приоритетов СНГ.

"Культурное сотрудничество на пространстве СНГ выходит на новые рубежи, охватывает все новые и новые направления и формы. Конференции, театральные и музыкальные фестивали, кинофорумы и другие проекты, которые проходят в странах Содружества, способствуют установлению новых творческих связей. Кыргызстан готов работать эффективно и целенаправленно с нашими партнерами по СНГ и другими участниками, чтобы культура, туризм и спорт стали ключевыми факторами в развитии многостороннего сотрудничества", - подчеркнул президент.

В ходе беседы Садыр Жапаров предложил начать реализацию совместных проектов государств-участников СНГ по модернизации и воссозданию реалистичных моделей туристских объектов древних городищ, которые когда-то в древности процветали на пространстве государств-участников СНГ, реализацию строительства современных горнолыжных курортов и комплексов на территориях государств-участников СНГ для создания прочной основы для ведения здорового образа жизни, подготовки спортсменов, участников международных соревнований, включая Олимпийские игры.

Президент особо подчеркнул необходимость учреждения международной награды за развитие туризма государств-участников СНГ, которая способствовала бы укреплению культурно-гуманитарных контактов.

Исполнительный директор МФГС СНГ Анатолий Иксанов отметил, что Каракол – это точка на земле, пропитанная удивительной культурой и этим хочется поделиться со всеми странами Содружества. По его словам, Кыргызстан занимает особое место в деятельности МФГС, так как больше всего проектов, в которых заинтересованы все страны Содружества, поступают из Кыргызстана. Это говорит об интересе кыргызского народа к всеобщей истории, культуре и взаимопониманию.

Заместитель председателя исполнительного комитета СНГ Бекетжан Жумаханов поддержал инициативу Садыра Жапарова по учреждению награды СНГ за развитие туризма государств-участников СНГ. Он также рассказал, что на просторах СНГ разрабатывается новый проект "Драгоценное ожерелье стран СНГ", куда будут включены наиболее значимые исторические места стран СНГ.





URL: https://www.vb.kg/420039