Как простой парень из Таласа смог добиться успехов в США?

Уроженец Таласа Нурсултан Медеткулов является руководителем логистической компании и членом Ассоциации молодых предпринимателей Кыргызстана.

Уроженец Таласа Нурсултан Медеткулов является руководителем логистической компании и членом Ассоциации молодых предпринимателей Кыргызстана. Окончив турецкий лицей, он в свое время сумел поступить в ведущий вуз Германии. Вернувшись в Кыргызстан, стал заниматься предпринимательством. В настоящее время учится в Америке в авиационном учебном заведении в Дейтон-Бич на пилота.

Нурсултан, расскажите, как связана лицензия пилота с логистической компанией?

Я никогда не думал, что буду летать на самолете. Меня сюда подтолкнуло предпринимательство. После получения лицензии пилота я хотел бы арендовать грузовые самолеты по специальным соглашениям и продолжать вносить свой вклад в логистику между Кыргызстаном, США и другими странами.

С чего начиналось ваше предпринимательство?

После окончания вуза я подумал открыть бюро переводов. Мы начали оказывать услуги, собрав специалистов, владеющих иностранным языком. Однажды мне позвонил мой знакомый и сказал, что грузовики есть, а груза для них нет, попросил помочь найти карго Я разместил объявление на сайте, который специализируется на грузоперевозках и клиент нашелся сразу. Потом перезвонили клиенты из Казахстана и сказали, что есть груз, но нужно найти фуры. Я начал искать транспорт и нам удалось достать грузовики из Бишкека. Заказчик поблагодарил меня и сказал, что заплатит по 100 долларов за каждый фургон, которые я только что нашел. Тогда, мне казалось, что это большие деньги. Появилась невероятная мотивация развивать это дело. За короткое время мы наняли более 100 грузовиков и стали одной из крупнейших логистических компаний страны.

Нурсултан, а как вы вышли на международный уровень?

Мы прошли несколько этапов. Было сложно получить специальные разрешения для перевозки товаров из одной страны в другую. Чтобы решить данную проблему мы вместе с соответствующими государственными чиновниками ездили в Турцию и Грузию, проводили переговоры с министерствами транспорта этих стран и добились дополнительных квот для кыргызских предпринимателей, работающих в сфере логистики.

Кроме того, соседний Казахстан иногда проводил фитосанитарные проверки кыргызских бизнесменов и задерживал их на границе, несмотря на то что мы вместе с Казахстаном являемся членами ЕАЭС.

Расскажите о своих достижениях, как вы смогли помочь дальнобойщикам из Кыргызстана?

Существует положение о том, что фитосанитарные проверки товаров не должны проводиться внутри Организации. В связи с этим мы создали специальную рабочую группу и вместе с представителями правительства добились положительного прогресса в постановке вопросов на уровне ЕАЭС. Я думаю, что это был большой вклад в кыргызскую логистику. Так же был случай, когда отношения между Украиной и Россией испортились: грузовики некоторое время не пропускали на границе РФ и Украины. Россия их не принимала. В тот момент мы активно подключились к решению данной проблемы. Нам удалось вместе с ассоциациями и предпринимателями из автотранспорта провести встречу с вице-премьер - министром и представителями правительства нашей страны, получилось донести нашу проблему, что вскоре помогло успешно и решить вопрос, и досрочно вывезти кыргызских дальнобойщиков. В то время я был горд видеть, что перевозчики соседних стран, таких как Узбекистан и Таджикистан, хвалили кыргызских бизнесменов за их активность, так как их машины все ещё простаивали на границе.

Нурсултан, как предприниматель с хорошим опытом, расскажите, как вы помогаете молодым бизнесменам?

Для меня очень важно развитие предпринимательства страны, поэтому я решил вместе с общественным фондом "Центр Инновационных технологий и образования" организовать конкурс для молодых и активных предпринимателей Кыргызстана.

В июля 2022 года состоится конкурс лучших идей и бизнес-решений в Кыргызстане. Победитель получит приз в размере 200 тысяч сомов и возможность привлечь инвестиции или партнера. Все желающие могут подавать заявку до 10 июля. Оценивать заявки будет компетентное жюри.

-Вы также активно занимаетесь предпринимательством в сфере IT?

- Да у меня есть команда из числа талантливых молодых айтишников и художников , Наша студия выпускает контент на 6-ти языках (испанский, немецкий, английском, индонезийском, турецком и русский). Мы сотрудничаем с фрилансерами из таких стран как Германия, ЮАР, Испания, Индонезия, Турция. Наши видеоролики смотрят по всему миру, совокупное количество подписчиков на наших каналах в ютубе составляет более 10 миллионов человек.

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