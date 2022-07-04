ОАО «МАМ»: Открылся авиарейс из Алматы на Иссык-Куль

Бишкек, "Саясат. kg". Время в полете составляет 40 минут.
В летнем сезоне 2022 года Международный аэропорт «Иссык-Куль» 1 июля принял первый рейс из Алматы (Казахстан).
Авиакомпания SCAT будет осуществлять рейсы по маршруту Алматы-Тамчы-Алматы 2 раза в неделю - по понедельникам и пятницам.
Планируется увеличение до 4 рейсов в неделю.
Время в полете составляет 40 минут.
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