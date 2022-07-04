ОАО «МАМ»: Открылся авиарейс из Алматы на Иссык-Куль

Бишкек, "Саясат. kg". Время в полете составляет 40 минут.

В летнем сезоне 2022 года Международный аэропорт «Иссык-Куль» 1 июля принял первый рейс из Алматы (Казахстан).

Авиакомпания SCAT будет осуществлять рейсы по маршруту Алматы-Тамчы-Алматы 2 раза в неделю - по понедельникам и пятницам.

Планируется увеличение до 4 рейсов в неделю.

Время в полете составляет 40 минут.