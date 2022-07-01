В точке быстрого питания отравились 23 человека. Владельца оштрафовали за антисанитарию

В Джалал-Абаде в точке быстрого питания отравились 23 человека.
Как рассказали в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора, специалисты провели эпидрасследование. Временно приостановлена деятельность точек "Ага-Ини".
По слов владельца, его ассортимент включает три продукта - хот-доги, шаурму и гамбургеры. В день выпускается от 50 до 100 штук. Были взяты пробы из готовых пищевых продуктов, сырья (сырое и готовое мясо, картошка фри, огурцы, помидоры, сырые яйца) и готового соуса, а также 20 смывов с кухонного инвентаря, рук рабочих. Пробы сейчас изучают.
Также специалисты выясняют, кто доставлял яйца для приготовления соуса.
"Между тем общее санитарно-гигиеническое и санитарно-техническое состояние точки общественного питания не соответствует требованиям. Всего работают четыре работника, у всех отсутствуют санитарные книжки, спецодежда", - говорится в сообщении.
На арендатора наложен штраф - 7 500 сомов, на такую же сумму оштрафован хозяин точки быстрого питания. Расследование продолжается.
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