Акылбек Жапаров вынес решение в отношении Доскула Бекмурзаева

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров сделал устное предупреждение министру энергетики Доскулу Бекмурзаеву.

Об этом Kaktus.media сообщили в кабмине.

По данным пресс-службы кабмина, накануне, 30 июня, Жапаров пригласил Бекмурзаева в свой кабинет и провел с ним "разъяснительную беседу".

По итогам встречи глава кабмина сделал министру устное предупреждение.

Напомним, Бекмурзаев, по мнению спикера парламента Таланта Мамытова, некорректно разговаривал с депутатами Акбоконом Таштанбековым и Нурбеком Сыдыгалиевым на заседании парламента. Жапаров обещал рассмотреть ответственность министра.



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