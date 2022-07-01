Акылбек Жапаров вынес решение в отношении Доскула Бекмурзаева

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров сделал устное предупреждение министру энергетики Доскулу Бекмурзаеву.
Об этом Kaktus.media сообщили в кабмине.
По данным пресс-службы кабмина, накануне, 30 июня, Жапаров пригласил Бекмурзаева в свой кабинет и провел с ним "разъяснительную беседу".
По итогам встречи глава кабмина сделал министру устное предупреждение.
Напомним, Бекмурзаев, по мнению спикера парламента Таланта Мамытова, некорректно разговаривал с депутатами Акбоконом Таштанбековым и Нурбеком Сыдыгалиевым на заседании парламента. Жапаров обещал рассмотреть ответственность министра.
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