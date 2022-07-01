В Украине погиб еще один уроженец Кыргызстана

В Украине погиб еще один уроженец Кыргызстана, служивший в составе российской армии, — Адилет Алиев.

Об этом сообщило посольство КР в РФ.

По его данным, Адилет Алиев был контрактником в рядах Вооруженных сил РФ.

Ранее в боевых действиях в Украине погибли шестеро уроженцев Кыргызстана — Эгемберди Дорбоев, Рустам Зарифуллин, Исламжон Камилов, Сыргакбек Озубеков и Аманбек Курбанбаев, Руслан Полотов.

Напомним, ситуация в Украине остается сложной. Боевые действия продолжаются. Специальную военную операцию Россия объявила 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие государства ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/238730/