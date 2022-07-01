Убийство девочки в Сузаке. Обвиняемый приговорен к 15 годам тюрьмы

Об этом сообщают юристы Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость».

Верховный суд вынес приговор по факту убийства малолетней девочки. 36-летний житель Сузакского района Туратали Усонов (отчим ребенка) получил 15 лет лишения свободы. Об этом сообщают юристы Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость».

Напомним, в марте 2019 года в Сузакском районе убили двухлетнюю девочку. Районный суд в ноябре того же года осудил мать Тахмину на 7,5 года тюрьмы. В январе 2020-го исполнение приговора было отложено в связи с беременностью осужденной — до достижения рожденного ребенка 14-летнего возраста.

Родственники утверждали, что супруг обманным путем вынудил ее признаться в убийстве.

«Якобы он уверил ее в том, что беременной женщине много не дадут, и что он вытащит ее, продав свою машину. А на суде, воспользовавшись ее шоковым состоянием, убедительно наговаривал на нее. Джалал-Абадский областной суд отменил решение суда первой инстанции на основании апелляционного представления областной прокуратуры. Прокуратура в своем представлении обратила внимание на обстоятельства, указывающие на возможную причастность к убийству отчима девочки», — отметили юристы.

В надзорном органе отметили, что травмы, которые обнаружили на теле девочки, невозможно нанести прутом и проводом от телефонной зарядки, на которые указала мать убитой, когда давала признательные показания.

Кроме того, областная прокуратура, ссылалась на заключение судебно-медицинской экспертизы, в которой указано — разрыв печени, синяки на руках, коленях и пояснице, 38-миллиметровая гематома и кровоподтек в области головы в результате удара тупым предметом или удара об стену, ободранная задняя часть уха.

В материалах уголовного дела отмечены и другие подробности жизни семьи: мужчина заставлял жену пить водку с перцем, курить, употреблять насвай, при виде отчима девочка мочилась от страха.

Сузакский районный суд после пересмотра дела 12 ноября 2021 года приговорил Туратали Усонова к 4,5 года лишения свободы, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности.

Прокуратура и законные представители убитой девочки выразили свое несогласие с предъявленным обвинением.

«Как можно говорить о причинении смерти по неосторожности, когда на теле девочки обнаружены явные следы жестокого избиения», — возмущался адвокат Нурислам Райимжанов.

Джалал-Абадский областной суд 9 марта 2022 года на основании поданной апелляционной жалобы приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы по статье 138 УК «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека» с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С применением амнистии срок сократили на одну треть.

Адвокат с кассационной жалобой обратился в Верховный суд, в которой просил для насильника пожизненный срок.

Верховный суд приговорил Туратали Усонова к 15 годам лишения свободы по статье «Убийство» с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В этот раз амнистию в его отношении применять не стали.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/238698/