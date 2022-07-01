Ура, каникулы! Депутаты Жогорку Кенеша ушли на летний перерыв

30 июня у депутатов VII созыва Жогорку Кенеша завершилась первая сессия.
Вчера и сегодня они заседали до ночи, чтобы успеть проголосовать за множество законопроектов, в том числе важные.
С завершением сессии депутатов поздравил спикер Талант Мамытов и рассказал о принятых законах, а также поднятых ими проблемах.
Он заметил, что в июле и августе у них запланированы встречи с избирателями в регионах и надеется, что депутаты вернутся с важными вопросами.
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