Ура, каникулы! Депутаты Жогорку Кенеша ушли на летний перерыв

30 июня у депутатов VII созыва Жогорку Кенеша завершилась первая сессия.

Вчера и сегодня они заседали до ночи, чтобы успеть проголосовать за множество законопроектов, в том числе важные.

С завершением сессии депутатов поздравил спикер Талант Мамытов и рассказал о принятых законах, а также поднятых ими проблемах.

Он заметил, что в июле и августе у них запланированы встречи с избирателями в регионах и надеется, что депутаты вернутся с важными вопросами.



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